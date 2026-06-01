London. Die japanische Währung, der Yen, ist auf den tiefsten Stand zum Dollar seit 40 Jahren gefallen. Für einen Dollar mussten am Montag zwischenzeitlich 161,96 Yen gezahlt werden - so viel wie seit Dezember 1986 nicht mehr. Der Yen büßt bereits seit mehreren Jahren an Wert ein und geriet zuletzt aufgrund des Krieges im Nahen Osten sowie der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan erneut unter Druck. Ein schwacher Yen verteuert für Japan die Importe, vor allem die Lieferungen von in Dollar gehandeltem Öl. Zugleich trägt die schwache Landeswährung zu einem Tourismusboom in Japan bei, weil Unterkunft, Einkaufen und Restaurantbesuche für ausländische Reisende günstiger wurden. (AFP/jW)