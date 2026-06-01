Washington. US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, gegen die Waffenruhevereinbarung verstoßen zu haben. Der Republikaner schrieb am Freitag auf der Plattform »Truth Social«, dass der Iran mindestens vier Schiffe in der Straße von Hormus mit Drohnen angegriffen habe. Ein Frachtschiff sei getroffen worden. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.

Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. »Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhevereinbarung«, schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht. Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus bekanntgeworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein »unbekanntes Projektil« habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. (dpa/jW)