Washington. Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Donald Trump am ⁠Donnerstag gestattet, tausenden Einwanderern aus Haiti und Syrien ihren Schutzstatus zu ‌entziehen, der sie vor Abschiebung bewahrt. Mit sechs zu ‌drei Stimmen hob die konservative Richtermehrheit frühere Urteile auf, die das Vorhaben der Regierung ⁠gestoppt hatten. Betroffen sind ‌mehr als 350.000 Menschen aus Haiti und 6.100 aus Syrien, ​die nun mit Abschiebung rechnen müssen. (Reuters/jW)