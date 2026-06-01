Moskau. Russland hat am Donnerstag die Schließung des rumänischen Generalkonsulats in St. Petersburg angeordnet. Wie das russische Außenministerium am Donnerstag erklärte, wurde dem rumänischen Konsul Cristian Istrate ein Dokument ausgehändigt, in dem er zur unerwünschten Person (»Persona non grata«) erklärt wurde. Zudem sei darin die »bevorstehende Schließung des Konsularbüros« Rumäniens in der zweitgrößten russischen Stadt erklärt worden.

Das Außenministerium sprach von einer »Reaktion« auf die Entscheidung Rumäniens, das russische Konsulat in der Schwarzmeer-Stadt Constanța zu schließen. Das rumänische Außenministerium bezeichnete die Entscheidung Russlands als »vorhersehbar«. Die Beziehungen zwischen Russland und Rumänien haben sich in den vergangenen Wochen erheblich verschlechtert. (AFP/jW)