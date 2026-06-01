Kabul. Die Taliban-Regierung in Afghanistan hat die Nutzung ⁠von Smartphones für alle Staatsbediensteten und ⁠Militärangehörigen verboten. Die Regelung gilt seit dem 16. Juni und betrifft auch Richter, wie aus einer Anordnung eines ‌Militärgerichts hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Bei Verstößen drohen die Zerstörung ‌der Mobiltelefone sowie rechtliche Strafen. Eine Stellungnahme der Taliban lag zunächst nicht vor. Regierungsmitarbeiter erklärten, ⁠die Maßnahme beeinträchtige bereits die ‌Arbeit in den Behörden erheblich. Viele administrative Prozesse seien ins Stocken geraten, ​da ein Großteil der Kommunikation zuvor über Mobiltelefone, WhatsApp und E-Mail abgewickelt worden sei. (Reuters/jW)