Paris. Microsoft verlängert den Support für sein Betriebssystem Windows 10 um ein weiteres Jahr. Bis zum 12. Oktober 2027 wird Windows 10 damit auch weiterhin mit Sicherheitsupdates versorgt, wie Microsoft am Donnerstag mitteilte. »Das gibt unseren Kunden mehr Zeit und Flexibilität, den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten PC zu finden, und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie weiterhin abgesichert sind«, erklärte ein Unternehmenssprecher. Eigentlich sollte der Support für Windows 10 schon im Oktober 2025 enden. Auf Druck von Verbraucherschützern kündigte Microsoft dann an, dass die wichtigsten Sicherheitsupdates für Windows 10 doch noch ein Jahr kostenlos verfügbar sein werden. Schätzungen zufolge nutzten im vergangenen Sommer noch 650 Millionen Menschen weltweit Windows 10 - laut US-Forschungsgruppe PIRG sind 400 Millionen Computer dieser Nutzer ungeeignet für die Folgeversion Windows 11. (APF/jW)