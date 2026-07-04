Der US-Imperialismus will die Kubanische Revolution erdrosseln. Das ganze kubanische Volk wird dafür als Geisel genommen und selbst das Leben von Kindern nicht geschont. Machen wir Solidarität praktisch! Das »Unblock Cuba«-Organisationskollektiv lädt für den Mittwoch, 15.7., um 19 Uhr zu einer Veranstaltung in die Maigalerie der Tageszeitung junge Welt ein. Neben Berichten zur aktuellen Lage wird es Informationen zu einer Protestwache vor der US-Botschaft in Berlin vom 12. bis 19. September 2026 geben. Für die Protestwache suchen wir Organisationen und Einzelpersonen zur Unterstützung. Kommt zahlreich! Werdet aktiv, beteiligt euch!