Veranstaltungen
»48 Stunden Neukölln 2026«. Kunst- und Kulturfestival. Ein ganzes Wochenende wird Neukölln zur offenen Bühne für Kunst, Performance, Musik, Installationen und partizipative Projekte an über 300 Orten im Stadtteil. Von Freitag, 3.7., bis Sonntag, 5.7., an verschiedenen Orten in Neukölln, Berlin. Veranstalter: Kulturnetzwerk Neukölln.
»Es reicht! Sozialprotest gegen Kürzungspläne«. Kundgebung. Protest gegen soziale Kürzungen, steigende Lebenshaltungskosten und den Abbau sozialer Sicherungssysteme. Sonnabend, 4.7., 12 Uhr. Ort: Königsplatz, Augsburg. Veranstalter: Die Linke Augsburg, unterstützt von Verdi, Sozialverbänden und lokalen Initiativen.
»Die Gründung des KZ Sachsenhausen vor 90 Jahren«. Sonderführung. Thematisiert die Entstehung des Konzentrationslagers Sachsenhausen 1936 und seine zentrale Rolle im Lagersystem der Nazis. Sonntag, 5.7., 14 Uhr. Ort: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Straße der Nationen 22, 16515 Oranienburg. Veranstalter: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!