Berlin. Die gesetzlich vorgegebene Zielmarke von 50 Prozent Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes ist zum Stichtag 31. Dezember 2025 verfehlt worden. Der Anteil lag demnach bei 47 Prozent, wie das Bundesfamilienministerium in Berlin am Montag mitteilte. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) sieht darin »ein deutliches Zeichen für Gleichstellung«. Weiter erklärte sie, »unser Vorsatz hat kein Ablaufdatum«. Die Maßgabe, bis Ende 2025 Parität bei der Besetzung zu erreichen, war 2021 ins Bundesgleichstellungsgesetz aufgenommen worden. (dpa/jW)