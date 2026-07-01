Parallel zum am Donnerstag begonnenen Folk- und Weltmusikfestival in Rudolstadt (2.–5.7.) findet am Wochenende im 50 Kilometer entfernten Erfurt der AfD-Parteitag statt. In der Messehalle der Thüringer Landeshauptstadt trifft sich alles, was einen frischen Faschismus ganz erstrebenswert findet. In Rudolstadt wird Jahr für Jahr zelebriert, was AfD-Anhängern überhaupt nicht passt: Hier feiern Menschen aus aller Welt gemeinsam, tanzen, bis der Morgen graut.

In diesem Jahr ist der Länderschwerpunkt Österreich. Mit dabei sind A Schwoazzes Gebiss, die Altbadseer Musi und die eine Mischung aus Austropop und originaler österreichischer Volksmusik präsentierende Kapelle Der Nino aus Wien. Wie das Organisationsteam mitteilt, wird die Liedermacherin Dota Kehr am Sonntag den Deutschen Weltmusikpreis »Ruth« erhalten. Das restliche Programm lässt sich ebenfalls sehen: Blechlawine aus Dresden sind beispielsweise dabei, Cosmonautix erfreuen Fans von Speedfolk und Balalaikasound und Lüü-Türr aus Estland wollen zeigen, dass auch ein Männergesangsensemble das Publikum zum Tanzen bringt.