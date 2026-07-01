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Familie

Bei Mami bleiben

Etwa 30 Prozent der 25jährigen in Deutschland haben im vergangenen Jahr noch bei ihren Eltern gewohnt. Damit sei der Anteil etwas höher gewesen als in den Jahren davor, als der Wert konstant bei 28 Prozent gelegen habe, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Söhne leben demnach deutlich länger zu ­Hause als Töchter. Bei den Männern waren 36 Prozent mit 25 Jahren noch nicht ausgezogen, bei den Frauen waren es nur 23 Prozent. Dieser Geschlechtsunterschied bleibt auch bei Älteren bestehen. Mit 30 Jahren wohnten laut Statistikamt noch 13 Prozent der Söhne im Elternhaushalt, aber nur sieben Prozent der Töchter. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 02.07.2026, Seite 10, Feuilleton
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