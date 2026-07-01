Der Sänger der Village People, Victor Willis, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 74 Jahren. Willis war bei Auftritten der Village People der Polizist. Die sechsköpfige Band wurde in New York von dem französischen Produzentenduo Jacques Morali und Henri Belolo gecastet, »In the Navy« und »Macho Man« wurden Hits. Legendär war nicht zuletzt die Verkleidung der Bandmitglieder als Soldat, Bauarbeiter, Rocker, Cowboy und Indianer oder Native American und Polizist. Die Hymne »Y. M. C. A.« läuft bis heute in schwulen und queeren Clubs. (AFP/jW)