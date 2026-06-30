»Zur Wohnungsfrage. Historische und aktuelle Kämpfe ums Wohnen«. Ausstellungseröffnung. Seit Beginn der Industrialisierung kommt es in Berlin zu Kämpfen um eine Stadt jenseits kapitalistischer Verwertungslogik. Es wurde gestreikt, besetzt und für mehr Mitbestimmung, Vielfalt und gegen rassistische Stadtpolitiken gekämpft. Dienstag, 2.7., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Museum des Kapitalismus, Köpenicker Str. 172, Berlin

»›Dieser Krieg, der uns von den Deutschen aufgezwungen wurde‹. Der Überfall auf die Sowjetunion als Vernichtungskrieg.« Ein Gespräch über Forschungsperspektiven zum deutschen Vernichtungskrieg im Rahmen der Ausstellung »1941. Juni-Briefe. Ungelesene Feldpost«. Anmeldung: kontakt@museum-karlshorst.de. Donnerstag, 2.7., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Museum Karlshorst, Zwieseler Str. 4. Berlin

Anzeige

»Göteborg – Genua – Summer of Resistance 2001. Was bleibt vom Gipfelsturm?« Vernissage der Foto- und Plakatausstellung sowie Gespräche mit Zeitzeugen. Dienstag, 2.7., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin