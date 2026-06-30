Warschau. Polen und die Ukraine haben sich nicht auf einen Tausch polnischer Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 gegen ukrainische Drohnentechnologien verständigen können. Dies sagte Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz am Montag abend dem Sender Polsat News. Er machte Kiew für das Scheitern des Plans verantwortlich. Die Ukraine hätte seinem Vorschlag zugestimmt, ihn aber nicht umgesetzt, betonte Kosiniak-Kamysz. Es werde somit »keine MiGs für die Ukraine geben, da es keine Drohnen oder drohnenbezogene Fähigkeiten für Polen gibt«, fügte der Minister hinzu. (AFP/jW)