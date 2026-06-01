Das Biopic »Michael« über den »King of Pop« Michael Jackson (1958–2009) schreibt an den Kinokassen Geschichte. Der im April gestartete Film von US-Regisseur Antoine Fuqua ist nun das weltweit erfolgreichste Biopic. Mit einem Einspiel von rund 977 Millionen US-Dollar überholte der Film nach Angaben des Branchenportals Boxoffice Mojo den bisherigen Rekordhalter »Oppenheimer«. Christopher Nolans Biopic über den Physiker J. Robert Oppenheimer, der an der Atombombe forschte, hatte weltweit gut 975 Millionen US-Dollar eingespielt. »Michael« hatte schon bei seinem Start im April die Branchenerwartungen weit übertroffen. Vor einigen Wochen holte der Film dann das bis dahin erfolgreichste Musik-Biopic »Bohemian Rhapsody« ein. Der Film über Queen-Sänger Freddie Mercury brachte es 2018 weltweit auf 911 Millionen US-Dollar. (dpa/jW)