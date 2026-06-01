Zum Inhalt der Seite
Straße von Hormus

Iran und Oman beraten zu Meerenge

Maskat. Der Iran ‌und der Oman haben erstmals in einem gemeinsamen Ausschuss über ‌die Straße von Hormus beraten. Das Treffen ​des Gremiums fand in der omanischen Hauptstadt Maskat statt, wie der ‌iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi am Montag auf X ‌mitteilte. Demnach tauschten sich Vertreter beider Staaten über die Souveränitätsrechte ‌der Golfanrainer aus. Zudem sei über die künftige Verwaltung der Meerenge gesprochen worden. Basis ‌dafür sei das Mitte Juni von den USA und ​dem Iran vereinbarte Rahmenabkommen. (Reuters/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 30.06.2026, Seite 6, Ausland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen