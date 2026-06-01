Maskat. Der Iran ‌und der Oman haben erstmals in einem gemeinsamen Ausschuss über ‌die Straße von Hormus beraten. Das Treffen ​des Gremiums fand in der omanischen Hauptstadt Maskat statt, wie der ‌iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi am Montag auf X ‌mitteilte. Demnach tauschten sich Vertreter beider Staaten über die Souveränitätsrechte ‌der Golfanrainer aus. Zudem sei über die künftige Verwaltung der Meerenge gesprochen worden. Basis ‌dafür sei das Mitte Juni von den USA und ​dem Iran vereinbarte Rahmenabkommen. (Reuters/jW)