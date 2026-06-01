Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping ist am Montag in Beijing zu Gesprächen mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zusammengekommen. Wie der staatliche Sender CCTV berichtete, empfing Xi den seit 1994 in Belarus regierenden Staatschef im Staatsgästehaus Diaoyutai. »Die Beziehungen zwischen China und Belarus haben den Prüfungen internationaler Herausforderungen standgehalten« und »treten in die beste Phase ihrer Geschichte ein«, erklärte die chinesische Regierung. Xi habe Lukaschenko gesagt, beide Länder »sollten Ressourcen in allen Bereichen mobilisieren«, um den Aufbau der chinesischen Investitionsoffensive »Neue Seidenstraße« voranzutreiben »und die praktische Zusammenarbeit zu vertiefen«. China sei bereit, mit Belarus eine stabilisierende Kraft in einer unruhigen Welt zu sein. (Reuters/dpa/jW)