Beirut. Die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ist auch am Mittwoch erneut gebrochen worden. Das israelische Militär griff zwei Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon an. Die Armee sprach von einer »Bedrohung«, die »beseitigt« worden sei. Libanons Nachrichtenagentur NNA berichtete darüber hinaus, dass israelische Soldaten auf zwei zivile Fahrzeuge nahe der Stadt Nabatija geschossen hätten. Verletzte habe es dabei nicht gegeben. Über der Küstenstadt Tyros wurden erneut israelische Drohnen gemeldet. Sie lösten bei rückkehrenden Bewohnern Sorge vor erneuten Angriffen aus.

In der US-Hauptstadt Washington gehen unterdessen Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern weiter. Ziel ist dabei vor allem, die Waffenruhe zu festigen. Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam betonte in einer Mitteilung seines Büros seine Ablehnung der israelischen Militärpräsenz im Südlibanon. Präsident Joseph Aoun unterstrich, die Gespräche würden unabhängig von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran fortgesetzt. (dpa/jW)