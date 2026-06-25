Kiel. Der Handballklub THW Kiel hat einen neuen Trainer. Der Norweger Børge Lund übernimmt für den seit Montag freigestellten Filip Jícha. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der 47jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Die offizielle Vorstellung soll am 22. Juli folgen. Lund ist ein alter Bekannter in Kiel. Er war von 2007 bis 2010 Spieler des THW, wurde mit den »Zebras« dreimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und gewann 2010 die Champions League. Zuletzt war er als Trainer bei Elverum Handbåll in Norwegen tätig. Der THW hatte die vergangene Saison auf dem sechsten Platz abgeschlossen und erstmals seit 33 Jahren einen Platz im Europapokal verpasst. Es war die schlechteste Liga-Plazierung der Kieler seit 23 Jahren. Daraufhin wurde Jícha trotz eines Vertrags bis 2028 freigestellt. (dpa/jW)