Meppen/Lingen. Zwei Arbeiter sind am Dienstag bei einem Lkw-Unfall an einer Baustelle auf der A 31 im Emsland ums Leben gekommen. Die 34 und 60 Jahre alten Männer starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Menschen kamen leicht verletzt in eine Klinik - darunter ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer, der als Unfallverursacher gilt. Er fuhr laut Polizei mit seinem Lastwagen in ein Fahrzeug, mit dem die Baustelle abgesichert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste das Absicherungsfahrzeug dann die beiden Bauarbeiter. Warum der Lkw auf das Baustellenfahrzeug fuhr, war noch unklar. Die Autobahn in Fahrrichtung Süden ist bis in den Abend gesperrt, die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau - bei extremer Hitze. (dpa/jW)