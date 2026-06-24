Brüssel. Europa steht nach den Worten von EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius vor der »dringenden Aufgabe«, bald wichtige US-Waffen ersetzen zu müssen. »Wir müssen vorbereitet sein«, sagte Kubilius am Dienstag bei einer Konferenz in Brüssel. Washington könnte schon »bald« entscheidende Fähigkeiten an anderen Orten in der Welt stationieren. »Wir stehen jetzt vor der dringenden Aufgabe, amerikanische strategische Unterstützungsfähigkeiten und schwere Waffen zu ersetzen«, sagte Kubilius. US-Kriegsminister Pete Hegseth hatte vergangene Woche eine sechs Monate währende Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa angekündigt.

Die EU-Kommission drängt seit längerer Zeit auf eine Erhöhung der Rüstungssausgaben in den Mitgliedsländern. Kubilius sagte, das Schließen der »strategischen Lücken« könne rund 500 Milliarden Euro kosten; er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Schätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. (AFP/jW)