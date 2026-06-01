Zum Inhalt der Seite
Naher Osten

Explosion erschüttert LNG-Anlage in Katar

Foto: Tim Brakemeier/dpa
Ein kleiner Teil der weitläufigen Anlage Ras Laffan bei Doha in Katar

Doha. In Katar sind bei einer Explosion in der Flüssigerdgasanlage Barzan 13 Menschen getötet worden. Der Chef des staatlichen Energiekonzerns Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, erklärte am Montag, bei dem Vorfall am Sonntag abend im Industriekomplex Ras Laffan seien weitere 66 Personen verletzt worden. Es habe sich um einen Unfall »und keine Sabotage oder einen feindseligen Akt« gehandelt, sagte al-Kaabi. Seit Dezember 2025 sei die Produktion ‌der Anlage wegen Wartungsarbeiten vollständig eingestellt und vor zwei Tagen wieder hochgefahren worden. Barzan produziert für die heimische Industrie und Stromerzeugung mit Pipelinegas und stellt zudem Flüssigerdgas (LNG) für den Export her. (Reuters/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen am 23.06.2026, Kapital & Arbeit
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen