Doha. In Katar sind bei einer Explosion in der Flüssigerdgasanlage Barzan 13 Menschen getötet worden. Der Chef des staatlichen Energiekonzerns Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, erklärte am Montag, bei dem Vorfall am Sonntag abend im Industriekomplex Ras Laffan seien weitere 66 Personen verletzt worden. Es habe sich um einen Unfall »und keine Sabotage oder einen feindseligen Akt« gehandelt, sagte al-Kaabi. Seit Dezember 2025 sei die Produktion ‌der Anlage wegen Wartungsarbeiten vollständig eingestellt und vor zwei Tagen wieder hochgefahren worden. Barzan produziert für die heimische Industrie und Stromerzeugung mit Pipelinegas und stellt zudem Flüssigerdgas (LNG) für den Export her. (Reuters/jW)