Tallinn. Waffenproduzent Diehl hat ein erstes Mittelstrecken-Flugabwehrsystems Iris-T nach Estland geliefert. Eine Einheit des bodengebundenen Waffensystems wurde der Luftwaffe des baltischen EU- und Nato-Landes auf dem Militärflugplatz Ämari übergeben. Dies teilten Diehl Defence und das estnische Militär mit. Iris-T ermögliche es Estland, Bedrohungen aus der Luft auf größere Entfernungen und in größeren Höhen als mit den bisherigen Kurzstreckensystemen zu bekämpfen, erklärte Luftwaffen-Chef Riivo Valge.

Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, »dass eine starke Luftverteidigung ein zentraler Bestandteil der Landesverteidigung ist und für den Schutz unserer Bevölkerung, der Einheiten unserer Streitkräfte und der kritischen Infrastruktur unerlässlich ist«, erklärte Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Diehl Defence will im kommenden Jahr zwei weitere Einheieten des Kampfsystems ausliefern. Dem Unternehmen nach handelt es sich um die »bis dato größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte des Landes«. (dpa/jW)