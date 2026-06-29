Beirut. Israels Armee hat nach eigenen Angaben im Südlibanon mehrere Soldaten der Hisbollah getötet. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend trotz der gleichentags zwischen Beirut und Tel Aviv geschlossenen Vereinbarung über ein Rahmenabkommen und eine Waffenruhe. Die nicht an den Verhandlungen beteiligte Hisbollah lehnte das Abkommen ab. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete unterdessen erneute israelische Luftangriffe im Süden, wobei Soldaten im Ort Chiam auch Häuser in Brand gesetzt hätten. (dpa/jW)