Tel Aviv. Die israelische Regierung hat den Völkermord an den Armeniern anerkannt. Das Kabinett habe einen entsprechenden Vorschlag des Außenministers Gideon Saar einstimmig angenommen, teilte ein Sprecher Saars am Sonntag mit. Rund 1,5 Millionen Armenier starben 1915 und 1916 während des Ersten Weltkriegs durch die systematischen Tötungen im Osmanischen Reich. Tel Aviv hatte eine offizielle Anerkennung aus Rücksichtnahme auf die Beziehungen mit Ankara lange vermieden. Diese haben sich jedoch in den vergangenen Jahren im Zuge des israelischen Genozids im Gazastreifen, den die Türkei wiederholt kritisierte, stetig verschlechtert. (dpa/jW)