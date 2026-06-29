Buenos Aires. In Argentinien ist Kabinettschef Manuel Adorni wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Das erklärte Adorni am Sonnabend, nachdem er zwei Wochen zuvor eingeräumt hatte, in seinen Vermögenserklärungen 500.000 US-Dollar verschwiegen zu haben. Ihm wird illegale Bereicherung vorgeworfen, was der 46jährige zurückwies. Adorni gehörte zu den wichtigsten Figuren im Machtzirkel des Präsidenten Javier Milei. Als Kabinettschef war er einer der zentralen Koordinatoren der Politik des Präsidenten. (AFP/jW)