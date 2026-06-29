Belgrad. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat am Sonnabend bei einer Großkundgebung in Belgrad seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Seine zweite Amtszeit als Präsident endet im Mai 2027. Ein drittes Mal kann er nicht antreten. Die Erwartung ist, dass Vučić eine vorgezogene Parlamentswahl ausschreiben wird, um Ministerpräsident zu werden. Das Amt hatte er bereits von 2014 bis 2017 bekleidet. Seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad im November 2024 steht Vučić unter dem Druck einer großen Protestbewegung. Die Tragödie mit 16 Toten wird auf die Korruption und Inkompetenz der Regierenden zurückgeführt. Die von Vučić kontrollierte Justiz verhinderte bislang strafrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen. (dpa/jW)