»Kriegsdienst? Verweigern! Gewehre? Zerbrechen!« Kundgebung. Mit Fahnen und Transparenten, Flyern und Stickern, Musik und Tips, wie man den Kriegsdienst verweigert, wird überall Werbung für den Frieden gemacht. Sonntag, 28.6., ab 9 Uhr. Ort: Hafeninsel, Nähe der Gorch Fock. Und Montag, 29.6., ab 13 Uhr. Ort: Kreuzung Ringstraße/Bahnhofstraße. Veranstalter: DFG-VK.

»Windbriefe an den Herrn b.b.« Lesung. Sabine Frost liest Käthe Reichels Worte unter Saxophonbegleitung von Hinrich Beermann. Sonntag, 28.6., 15 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Straße 30, Buckow.

»›Unternehmen Barbarossa‹ – 85. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion«. Vortrag und Diskussion mit dem Historiker Lothar Schröter und dem Journalisten Kai Kleinwächter. Dienstag, 30.6., 18 Uhr, Bürgertreff Waldstadt, Saarmunder Str. 44, Potsdam. Veranstalter: Friedenskoordination Potsdam.