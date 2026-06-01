Simferopol. Die russischen Behörden haben am Freitag auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim einen regionalen Notstand ausgerufen. Die Entscheidung sei getroffen worden, um wirtschaftliche Fragen zu lösen, schrieb der Regionalgouverneur auf Telegram. Der Notstand mache es möglich, Aufgaben für das stabile Funktionieren aller Bereiche, von denen die Lebensgrundlagen der Bevölkerung abhingen, schnell zu lösen. Die Ukraine hatte angekündigt, die Halbinsel von der Versorgung abzuschneiden. (dpa/jW)