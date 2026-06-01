Am 8. Oktober 2023 eröffnete die Hisbollah vom Südlibanon aus eine zweite Front zur Unterstützung Gazas. Bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands am 27. November 2024 wurden mehr als 4.000 Libanesen durch israelische Angriffe getötet. Während Israel behauptet, ausschließlich auf »Terroristen« zu zielen und Zivilisten zu schonen, sieht die Realität anders aus. Zum einen sind Hisbollah-Mitglieder – genau wie diejenigen der Hamas – nicht automatisch militärische Kombattanten. Die »Partei Gottes« ist eine Massen- und seit mehr als 20 Jahren auch Regierungspartei im Libanon, die Rundfunksender, Genossenschaften, Geschäfte, Kindergärten und Krankenhäuser betreibt und über Zehntausende Mitglieder und Beschäftigte verfügt, die reine Zivilisten sind. Zum anderen ist gut dokumentiert, dass die israelische Armee sowohl Journalisten und medizinisches Personal gezielt angreift als auch auf Kriegstechniken setzt, die den massenhaften Tod von Zivilisten mindestens billigend in Kauf nehmen. Dazu zählen etwa die Bombardierung von Wohnhäusern, wodurch wiederholt ganze Familien auf einen Schlag ausgelöscht wurden, oder Anschläge mittels präparierter Pager.

Bereits ab dem 10. Oktober 2023 setzte Israel zudem weißen Phosphor in Dutzenden Dörfern und Städten im Südlibanon ein. Das chemische Element entzündet sich bei Kontakt mit Sauerstoff und brennt mit einer Hitze von bis zu 1.300 Grad Celsius. Es hinterlässt großflächige und tiefe Verbrennungen und kann beim Eindringen in den Blutkreislauf zu Organversagen und zu schweren Folgeerkrankungen führen. Ähnliches gilt für die Vegetation: Da Phosphorbrände kaum zu löschen sind, richten sie große Schäden bei Pflanzen und Böden an, die zudem nachhaltig vergiftet werden. Daher warnen Wissenschaftler, dass die israelische Kriegführung langfristige und womöglich irreversible Schäden an der Umwelt und der Landwirtschaft verursachen und den Süden des Libanon möglicherweise sogar unbewohnbar machen könnte. Ahmad Baydoun zufolge, der zu den räumlichen und ökologischen Auswirkungen von Kriegführung forscht, setzte Israel zwischen Oktober 2023 und November 2024 rund 250mal weißen Phosphor ein. Der libanesische Landwirtschaftsminister Nizar Hani sprach von »massiven Schäden auf Tausenden von Hektar« in Höhe von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

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Allerdings ist weißer Phosphor nicht die einzige Substanz, die die israelische Armee als faktische Chemiewaffe im Libanon einsetzt. Anfang Februar 2026 erhob die libanesische Regierung Vorwürfe, wonach Israel das Umweltgift Glyphosat über libanesischem Gebiet versprüht habe. Hani zufolge lag die Konzentration »20 bis 30mal höher als die übliche Dosis«, in der das Pestizid normalerweise in der Landwirtschaft eingesetzt wird und die bereits als giftig und sogar krebserregend gilt. Betroffen sei ein Gebiet, das sich über 18 Kilometer entlang der Grenze zwischen Libanon und Israel erstreckt. Das Thema kam in Deutschland am 13. Februar bei einer Regierungspressekonferenz und am 13. März im Zuge einer schriftlichen Anfrage der Linkspartei zur Sprache. In beiden Fällen zielten die Fragen an die Bundesregierung darauf ab, was diese zu dem Einsatz zu sagen habe, und in beiden Fällen lautete die Antwort fast wortgleich: »Jede (militärische) Maßnahme« müsse »im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stehen«.

Was nicht zur Sprache kam, war die Frage, woher das Glyphosat denn eigentlich stammt. Das ist durchaus auffallend, denn der bekannteste Glyphosat-Hersteller der Welt, der US-Agrarkonzern Monsanto, wurde 2018 von der deutschen Bayer AG übernommen. Auf diese Zusammenhänge verwies im April die Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG). Brigitte Hincha-Weisel vom Vorstand der CBG erklärte damals anlässlich des Ostermarschs, ihre Initiative habe »in diesem Jahr noch einen Grund mehr, auf die Straße zu gehen, denn Glyphosat kommt im Nahostkrieg als Chemiewaffe zum Einsatz«. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Medico International und der libanesischen NGO »Public Works« vergangene Woche untermauerte Jan Pehrke von der CBG diese Vorwürfe. Er erläuterte, dass Glyphosat und weißer Phosphor aus demselben Grundstoff hergestellt werden, und verwies darauf, dass Amnesty International 2023 nachgewiesen hat, dass von Israel eingesetzter weißer Phosphor aus den USA stammt. »Daher weist für uns die Spur zu Bayer«, so Pehrke. Denn Monsanto sei in den Vereinigten Staaten das einzige Unternehmen, das Phosphor produziere. Zudem gebe es Unterlagen der US-Regierung, die belegten, dass von Monsanto stammendes Phosphor über das israelische Chemieunternehmen ICL Group an das US-Militär geliefert werde. Zwar hatte der Bayer-Vorstand auf der Aktionärshauptversammlung im April auf Nachfrage bestritten, Glyphosat an das israelische oder das US-Militär zu liefern. Trumps Dekret vom Februar, in dem Phosphor und Glyphosat als verteidigungsrelevant eingestuft wurden, hatte die Konzernspitze jedoch vehement und wiederholt begrüßt.