Minsk. Belarus sieht sich nach Angaben von Verteidigungsminister Wiktor Chrenin dem Versuch ausgesetzt, in den Ukraine-Krieg hineingezogen zu werden. In einer Erklärung seines Ministeriums warnte er am Donnerstag: »Derzeit werden Anstrengungen unternommen, den vom Westen in der Ukraine ausgelösten bewaffneten Konflikt zu verlängern und sogar auszuweiten. Wir sind uns heute sehr wohl bewusst, dass ein unverhohlener Versuch unternommen wird, Belarus in den Krieg hineinzuziehen.« Kurz zuvor hatte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow einen Bericht der US-Zeitung Wall Street Journal vom Mittwoch zurückgewiesen, wonach es Belarus für eine Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine unter Druck setze. Im polnischen Gdańsk hat unterdessen eine erneute zweitägige »Wiederaufbaukonferenz« für die Ukraine begonnen, an der unter anderem die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swiridenko teilnimmt. Kiew erwartet Zusagen von ‌mehr als zehn Milliarden Euro. Zudem sollte noch am Donnerstag eine erste Tranche über 3,2 Milliarden Euro aus dem 90 Milliarden Euro schweren Hilfskredit der EU transferiert werden. (Reuters/jW)