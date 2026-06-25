Miami. Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho setzt seine Karriere überraschend fort und schließt sich dem italienischen Drittligisten Ravenna FC an. Das gaben der Klub und der 46 Jahre alte Brasilianer bei einer Veranstaltung in Miami offiziell bekannt. Sein bislang letztes Spiel als Profi absolvierte Ronaldinho 2015 für Fluminense Rio de Janeiro. Zwei Jahre später beendete er offiziell seine Karriere. (dpa/jW)