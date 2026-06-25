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Basketball

Hoch gesprungen

New York. Die deutschen Talente Hannes Steinbach und Christian Anderson haben den Sprung in die NBA geschafft und spielen zukünftig sogar für dasselbe Team. Der 20 Jahre alte Steinbach wurde beim Draft der besten Basketballiga der Welt an der 14. Stelle der ersten Runde von den Charlotte Hornets ausgewählt. Nur wenig später entschied sich das Team aus dem US-Bundesstaat North Carolina an Position 18 auch noch für den gleichaltrigen Anderson. Beide erhalten einen Garantievertrag. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 16, Sport
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