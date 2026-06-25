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Fußball

Es tut sich was

Washington. Die US-Regierung lockert die Reisebeschränkungen für die iranische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. Für das Gruppenspiel gegen Ägypten am Freitag in Seattle dürfe die Mannschaft bereits zwei Tage vor der Partie in die USA einreisen, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) auf Anfrage mit. Bei den ersten beiden WM-Partien in Los Angeles war dem Team die Einreise nach US-Medienberichten erst innerhalb von 24 Stunden vor dem Anpfiff gestattet worden. An der Pflicht zur sofortigen Ausreise nach dem Spiel halte die Regierung fest, hieß es nun. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 16, Sport
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