Angesichts der historischen Hitzewelle in Frankreich schließen der Pariser Eiffelturm und der Louvre vorzeitig für Besucher. Bereits ab mittags wurden keine Besucher mehr in den Eiffelturm gelassen, der um 16 Uhr zumachte. Der Louvre schließt von Mittwoch bis Sonnabend bereits um 16 Uhr statt um 18 Uhr. Das historische Gebäude sei auf den Klimawandel unzureichend ausgelegt und gegen Ende des Tages staue sich die Hitze in manchen Bereichen, teilte das Museum mit. (dpa/jW)