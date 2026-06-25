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Elbphilharmonie

Jetzt aber schnell

Der Eintritt auf die Aussichtsplattform der Hamburger Elbphilharmonie soll in wenigen Monaten nicht mehr kostenlos sein. Der allgemeine Eintritt soll fünf Euro kosten, ermäßigt drei Euro, wie aus den Ergebnissen der Haushaltsberatungen des SPD-Grünen-Senats hervorgeht. Die Erhebung des Eintritts sei unvermeidlich, hieß es nun. Wie ein Sprecher der Kulturbehörde am Mittwoch der dpa sagte, soll ab 5. Oktober gezahlt werden müssen. Die Pläne sind Teil des Haushaltsentwurfs des Senats. Dieser geht im nächsten Schritt an die Hamburgische Bürgerschaft, wo er nach mehreren Beratungsrunden in Ausschüssen dann voraussichtlich im Dezember vom Parlament endgültig verabschiedet werden soll. Die Plaza in 37 Metern Höhe auf der achten Etage wurde Ende 2016 eröffnet. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.06.2026, Seite 10, Feuilleton
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