New York. Bei Vorwahlen der Demokraten für die US-Kongresswahlen im November haben sich in New York drei vom neuen Bürgermeister Zohran Mamdani unterstützte Kandidaten durchgesetzt. Brad Lander, Darializa Avila Chevalier und Claire Valdez gewannen am Dienstag die parteiinternen Abstimmungen. Brad Lander setzte sich gegen den Amtsinhaber Daniel Goldman durch. Im Wahlkampf hatte Lander sich stark auf den Iran-Krieg fokussiert: Er forderte unter anderem ein Ende der US-Militärhilfe für Israel, während Goldman von proisraelischen Gruppen unterstützt wurde. Chevalier setzte sich im 13. Wahlkreis gegen den Amtsinhaber Adriano Espillat durch. Sie hatte zuletzt propalästinensische Proteste an der Columbia University mitorganisiert. (AFP/jW)