Damaskus. In Syrien hat am Mittwoch der Prozess gegen Wassim Al-Assad, einen Cousin des gestürzten Expräsidenten Baschar Al-Assad, begonnen. Nach Angaben des Gerichts werden ihm unter anderem die Bildung bewaffneter Gruppen, Drogenhandel, Entführungen und Erpressung vorgeworfen. Der Prozess wird in Syrien von Anwälten und Beobachtern als symbolträchtig eingestuft. Wassim Al-Assad galt über Jahre als wichtige Figur der syrischen Führung. Dabei stieg er laut internationalen Ermittlern zu einem der Drahtzieher des milliardenschweren Schmuggels der Droge Captagon auf, weshalb er von den USA und der EU mit Sanktionen belegt wurde. In Syrien laufen bereits Gerichtsverfahren gegen Vertreter der ehemaligen Assad-Regierung, darunter auch gegen Atef Nadschib, ebenfalls ein Cousin des gestürzten Präsidenten. Nadschib ist der frühere Chef für Sicherheit der südlichen Stadt Deraa. (dpa/jW)