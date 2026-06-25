Paris. Die französische Nationalversammlung hat dem Wunsch Korsikas nach mehr Autonomie zugestimmt. 271 Abgeordnete stellten sich am Dienstag in erster Lesung hinter eine entsprechende Verfassungsreform, 202 stimmten dagegen, und 64 enthielten sich. Bevor die Mittelmeerinsel aber tatsächlich mehr Freiheit von Paris bekommen kann, muss der Senat als zweite Parlamentskammer den Reformtext verabschieden. Allerdings stehen die Konservativen, die in der Kammer die Oberhand haben, dem Vorhaben kritisch gegenüber. Anschließend müssten drei Fünftel der Parlamentarier der Verfassungsänderung zustimmen. Auch die korsische Bevölkerung soll darüber abstimmen. Konkret geht es in dem Reformvorstoß darum, dass die korsische Politik Gesetze aus Paris zunächst anpassen können soll. Auch eigene Vorschriften und gesetzliche Normen soll sie bestimmen können, dazu soll allerdings erst später ein eigenes Gesetz folgen. (dpa/jW)