Musikproduzent Clive Davis ist tot. Er ist im Alter von 94 Jahren in New York gestorben. Davis arbeitete mit Whitney Houston und Barry Manilow, mit Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd, Patti Smith und vielen anderen. Er prägte die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit. Geboren wurde er 1932 in dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Nach einem Jurastudium arbeitete er als Anwalt, ging zum Majorlabel Columbia, gründete später eigene Labels. Eine seiner wichtigsten Entdeckungen sei Whitney Houston gewesen, sagte Davis. »Wir hatten eine sehr enge berufliche Beziehung (…). Sie war ein stimmliches Genie, konnte einen Song komplett transformieren, völlig anders machen.« (dpa/jW)