Olivia Rodrigo veranstaltet in diesem Sommer ein Musikfestival mit rein weiblicher Besetzung. Seit Jahren habe sie davon geträumt, so ein Event zu organisieren, teilte die 23jährige in sozialen Medien mit. Bei dem Festival »Daisy Chain Fields« sind 14 Sängerinnen und Bands wie Bikini Kill, Chappell Roan, Doechii, Eli, Katseye, Mitski und Rachel Chinouriri dabei. Auch Rodrigo selbst ist Teil des Line-ups, zudem werden die Sängerinnen Stevie Nicks, Sarah McLachlan und Karen O erwartet. Der Erlös des Festivals gehe an Organisationen, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen, teilte Rodrigo mit. Sie sei fest davon überzeugt, dass Freude, Gemeinschaft und Musik wichtige Impulsgeber für bedeutende Veränderungen sein können, führte die Sängerin weiter aus. Das Festival ist für den 29. August im kalifornischen ­Irvine geplant. Rodrigo ist einer der derzeit erfolgreichsten Popstars der Welt. Sie brachte kürzlich ihr drittes Album mit dem Titel »You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love« heraus. (dpa/jW)