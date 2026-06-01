München. Die Basketballer von Alba Berlin haben die Sensation geschafft und gegen Topfavorit Bayern München den Meistertitel gewonnen. Dank einer Aufholjagd gewannen die Hauptstädter am Sonntag Spiel fünf der Finalserie auswärts beim Titelverteidiger mit 84:81 (27:47). Alba feierte nicht nur den zwölften Meistertitel, sondern vermieste Bayerns Trainer Svetislav Pešić in dessen letztem Spiel vor der Rente auch noch den letzten Pokal. 20 Punkte lag Berlin zur Halbzeit zurück. Doch angeführt von Jonas Mattisseck und Justin Bean (jeweils 18 Punkte) gelang den Gästen tatsächlich das Happyend. Den Bayern reichten derweil 24 Punkte von Welt- und Europameister Andreas Obst nicht; für sie ist es eine Saison zum Vergessen. (dpa/jW)