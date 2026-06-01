Berlin. Linda Nosková aus Tschechien hat die Berlin Tennis Open gewonnen. Die 21 Jahre alte Weltranglistendreizehnte besiegte am Sonntag im Endspiel des mit 1,2 Millionen Euro dotierten WTA-Turniers die zehn Plätze besser positionierte Jessica Pegula aus den USA mit 6:4, 4:6, 6:3 und gewann ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour. Die 32 Jahre alte Pegula, Siegerin von 2024, lag im ersten Satz schnell mit 0:3 hinten, entschied dann aber die nächsten drei Spiele für sich. Doch in der in beiden Durchgängen ausgeglichenen Partie setzte sich letztlich die an Nummer acht gesetzte Nosková nach knapp zwei Stunden Spielzeit gegen die an Nummer drei gesetzte Favoritin durch. (dpa/jW)