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Unblock Cuba!

Historische Rede von Kubas Präsident

Berlin. Die kubanische Nationalversammlung hat in der vergangenen Woche umfassende Wirtschaftsreformen beschlossen. Vorbild sollen die Volksrepublik China und Vietnam sein. Notwendig geworden war die Kurskorrektur durch die unter US-Präsident Donald Trump verschärfte Blockade. Zur Darlegung der beschlossenen Maßnahmen hat Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel am Mittwoch eine historische Rede gehalten. Der Text findet sich ab sofort auf der Internetseite der jungen Welt in deutscher Übersetzung. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.06.2026, Seite 6, Ausland
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