Berlin. Die kubanische Nationalversammlung hat in der vergangenen Woche umfassende Wirtschaftsreformen beschlossen. Vorbild sollen die Volksrepublik China und Vietnam sein. Notwendig geworden war die Kurskorrektur durch die unter US-Präsident Donald Trump verschärfte Blockade. Zur Darlegung der beschlossenen Maßnahmen hat Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel am Mittwoch eine historische Rede gehalten. Der Text findet sich ab sofort auf der Internetseite der jungen Welt in deutscher Übersetzung. (jW)

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