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Putsch in Seoul

Südkoreas Exminister erhält 25 Jahre

Seoul. Der ehemalige Justizminister Südkoreas, Park Sung Jae, ist wegen seiner Rolle bei der zeitweisen Ausrufung des Kriegsrechts 2024 am Montag von einem Gericht in Seoul zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Expräsident Yoon Suk Yeol hatte deswegen im Februar bereits als Aufrührer eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Park hatte den Umsturzversuch unterstützt. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.06.2026, Seite 6, Ausland
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