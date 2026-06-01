Ramallah. Nach dem Tod zweier junger Palästinenser in der Ortschaft Beit Ummar im israelisch besetzten Westjordanland ist es dort am Montag zu Streiks und Protesten gekommen. Ein 15jähriger und ein 19jähriger waren nach Behördenangaben am Sonntag abend von israelischen Soldaten erschossen worden. Zwei weitere Jugendliche hätten Schussverletzungen erlitten. Die israelische Armee teilte mit, es seien Molotowcocktails auf eine israelische Siedlung geworfen und Reifen in Brand gesetzt worden. Zwei Personen seien »ausgeschaltet«, eine weitere »außer Gefecht gesetzt« worden. (dpa/jW)