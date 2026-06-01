Madrid. Der spanische Oberste Gerichtshof hat den ehemaligen sozialdemokratischen Verkehrsminister José Luis Ábalos zu 24 Jahren Haft verurteilt, wie am Montag Europa Press mitteilte. Sein früherer Berater Koldo García erhielt 19 Jahre und der Geschäftsmann Víctor de Aldama viereinhalb Jahre. Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hatte Haftstrafen von 24 Jahren für den Exminister, 19einhalb Jahren für dessen Exberater und sieben Jahren für Aldama gefordert. Während des Prozesses hatten Ábalos und Koldos ihre Unschuld beteuert und auf Freispruch plädiert, während Aldama einräumte, an Straftaten der passiven Bestechung, Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie der Verwendung von Insiderinformationen beteiligt gewesen zu sein. Es ist nicht der einzige mutmaßliche Korruptionsfall, der die Regierungspartei PSOE und Premier Pedro Sánchez belastet. Diese sprechen von einer Kampagne der spanischen Rechten. (jW)