Tel Aviv. Israel weitet seine Besetzung Libanons ungeachtet internationaler Kritik weiter ⁠aus. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte Karte des ⁠israelischen Militärs zeigt, sind die Truppen mehrere Kilometer tiefer in den Libanon vorgedrungen. Sie operieren unter anderem nahe der Stadt Nabatija ‌nördlich des Litani-Flusses. Im April hatte das Militär noch eine Karte mit einer kleineren ‌sogenannten Pufferzone veröffentlicht.

Die Ultrarechtsregierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schloss zudem Angriffe jenseits dieses Gebiets nicht aus. Dies steht im ⁠Widerspruch zu den Bedingungen ‌eines am Mittwoch geschlossenen Abkommens zwischen den USA und dem Iran, das die Achtung der Souveränität ​des Libanon fordert. Ein hochrangiger israelischer Regierungsvertreter erklärte, Israel führe zähe Verhandlungen mit der US-Regierung, um seine Truppen zehn Kilometer tief im Südlibanon stationiert zu lassen. Damit solle die ‌mit Iran verbündete Hisbollah bekämpft werden.

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Netanjahu betonte, sein Land müsse den angeblichen Sicherheitsstreifen im Südlibanon ‌aufrechterhalten, solange dies notwendig ⁠sei. US-Präsident Donald Trump hatte sich unzufrieden mit dem Vorgehen Netanjahus gezeigt und die israelischen Militäraktionen ⁠im Libanon kritisiert. Der Chef der Hisbollah, ‌Naim Kassem, sagte am Mittwoch in einer Fernsehansprache: »Keine gelben Zonen, keine roten Zonen und keine grünen Zonen« – Israel müsse und werde abziehen.

Israels Armee war im März als Reaktion auf Raketenbeschuss der Hisbollah im Süden des Libanon einmarschiert. Bei den israelischen Angriffen ‌wurden Ortschaften zerstört und Tausende Menschen getötet. Auch wurden ganze Landstriche mit dem Pflanzengift Glyphosat kontaminiert. In der kommenden Woche sind in Washington von den USA vermittelte Gespräche zwischen Israel und dem ​Libanon geplant. Während Israel die Entwaffnung der Hisbollah fordert, verlangt Libanon den Abzug der israelischen Truppen. (Reuters/jW)