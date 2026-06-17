New York. Die Weltraumfirma SpaceX des rechten Tech-Billionärs Elon Musk hat an ihrem dritten Handelstag den Onlinehändler Amazon beim Börsenwert überholt. Zur Mitte des Handels brachte SpaceX mit einem weiteren Kursplus von etwa neun Prozent rund 2,75 Billionen US-Dollar auf die Börsenwaage, Amazon lag bei 2,67 Billionen US-Dollar. SpaceX hatte die Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar herausgebracht, am Dienstag lag der Kurs bei 209 Dollar.

Zwischenzeitlich war SpaceX nach einem noch stärkeren Anstieg auch mehr wert als der Software-Riese Microsoft. Der Chipkonzern Nvidia mit rund fünf Billionen US-Dollar sowie die Google-Mutter Alphabet und Apple sind weiterhin deutlich mehr wert.

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Die Anleger verschafften dem Weltraum- und KI-Konzern von Musk bereits zum dritten Handelstag eine beispiellose Wertsteigerung um rund eine Billion Dollar seit der Erstnotiz. Im Vergleich zu anderen Tech-Schwergewichten ist die Lücke zwischen dem aktuellen Geschäftsvolumen von SpaceX und dem Börsenwert dramatisch groß. Musk verspricht aber explosives Wachstum in der Zukunft vor allem durch künstliche Intelligenz. Dabei soll es auch Rechenzentren im All geben. Bisher lag Musks KI-Firma xAI, die in SpaceX aufging, hinter dem ChatGPT-Entwickler OpenAI, dessen Rivalen Anthropic sowie Google zurück.

Das Vermögen von Musk, der vergangene Woche zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen wurde, stieg nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg nach den ersten zwei SpaceX-Handelstagen auf knapp 1,3 Billionen US-Dollar. (dpa/jW)