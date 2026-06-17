Berlin. Volkswagen drosselt die Produktion des ⁠Nischenmodells T-Roc Cabrio in ⁠seinem Werk in Osnabrück. So werde der Werksurlaub um eine Woche verlängert, zudem ‌gebe zusätzliche produktionsfreie Tage, sagte eine Unternehmenssprecherin am ‌Dienstag. Hintergrund sei die für Cabrios übliche saisonale Nachfrageentwicklung: Diese ⁠Fahrzeuge würden vor allem im ‌Frühjahr und Sommer bestellt, während die Nachfrage in der ​zweiten Jahreshälfte typischerweise zurückgehe.

Das T-Roc-Cabrio soll in Osnabrück noch bis kommendes Jahr gebaut werden. Danach ‌ist die Zukunft der Fabrik mit 2300 Mitarbeitern ‌offen. Vergangene ‌Woche forderte ⁠der ⁠Betriebsrat eine rasche Entscheidung über die Zukunft des ⁠Werks. Volkswagen erklärte zuletzt, derzeit ‌Perspektiven für den Standort zu prüfen. Dazu ⁠werde mit Unternehmen aus der Rüstungsindustrie gesprochen, hieß es. Als ein Interessent gilt der israelische Iron-Dome-Hersteller Rafael. Allerdings lässt eine Einigung bislang ‌auf sich warten. Zeitweise hatte auch Rheinmetall Interesse an dem Werk angemeldet, im ​März allerdings abgewunken. (Reuters/jW)